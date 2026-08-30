Ecuador, ha 32 iguane in valigia: turista russa fermata all'aeroporto di Quito

Almeno 32 iguane marine provenienti dalle Isole Galápagos sono state trovate nel bagaglio di una cittadina russa, fermata mentre tentava di lasciare l’aeroporto di Quito, diretta in Islanda. Lo hanno riferito le autorità ecuadoriane. Gli animali erano in otto contenitori di plastica all’interno di una valigia, ha dichiarato la polizia, e sono state rinvenute in uno stato di “debolezza e disidratazione”, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Ambiente in una nota. Le iguane sono state quindi portate in un centro veterinario della provincia di Pichincha per ricevere le cure necessarie fino a quando “le loro condizioni non si saranno stabilizzate”. La donna sarà denunciata per traffico di specie selvatiche. L’iguana marina delle Galápagos, il cui nome scientifico è Amblyrhynchus cristatus, è una specie endemica ed è stata classificata dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come “vulnerabile” a causa dell’interazione con l’uomo e della predazione da parte di animali introdotti in quell’ecosistema, secondo la Stazione di Ricerca e Conservazione Scientifica Charles Darwin.