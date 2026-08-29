Il difficile viaggio di due beluga e quattro delfini dal Canada alla Spagna

Due balene beluga e quattro delfini provenienti da un parco dell’Ontario ormai chiuso sono arrivati a Valencia, in Spagna, dopo un complesso viaggio dal Canada.

Marineland ha chiuso i battenti nel 2024, dando il via a una corsa contro il tempo per trovare una nuova sistemazione alle sue 30 balene beluga e ai quattro delfini prima che venissero sottoposti a eutanasia.

A gennaio il governo canadese ha finalmente approvato un piano per esportare le balene in cinque parchi marini.

Una complessa operazione per portare le balene in Spagna è stata resa possibile da mesi di coordinamento e impegno da parte di veterinari, addetti alla cura, specialisti e istituzioni in Canada, Stati Uniti e Spagna.

L’operazione è stata coordinata dall’Associazione degli zoo e degli acquari e dal consorzio degli acquari.

Il viaggio si è concluso con successo, ma ora sta iniziando una fase altrettanto importante: l’adattamento degli animali al Parco oceanografico di Valencia.