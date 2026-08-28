Spagna, beluga e delfini trasportati da un parco in Canada all'Oceanografico di Valencia

Due beluga e quattro delfini provenienti da un parco dell’Ontario ormai chiuso sono arrivati a Valencia, in Spagna, dopo un complesso viaggio dal Canada. Marineland ha chiuso i battenti nel 2024, dando il via a una corsa contro il tempo per trovare una nuova sistemazione alle sue 30 balene beluga e ai quattro delfini prima che venissero sottoposti a eutanasia. A gennaio il governo canadese ha finalmente approvato un piano per esportare le balene in cinque parchi marini. Una complessa operazione per portare le balene in Spagna è stata resa possibile da mesi di coordinamento e impegno da parte di veterinari, addetti alla cura, specialisti e istituzioni in Canada, negli Stati Uniti e in Spagna. L’operazione è stata coordinata dall’Associazione degli Zoo e degli Acquari e dal consorzio degli acquari. Il viaggio si è concluso con successo, ma ora sta iniziando una fase altrettanto importante: l’adattamento degli animali all’Oceanogràfic.