Palermo, cucciolo di delfino salvato dalla Guardia Costiera

Un cucciolo di delfino in difficoltà è stato salvato da un soccorritore marittimo della Guardia Costiera in provincia di Palermo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti di Terrasini che hanno notato l’animale visibilmente disorientato ed esausto. Una volta raggiunto in acqua ed assistito con l’ausilio del personale della Capitaneria, il piccolo ha lentamente ripreso le forze, riuscendo nuovamente a nuotare verso il largo, unendosi al proprio branco, come mostra il video pubblicato sui canali social della Guardia Costiera.