World Lion Day 2026, allo zoo di Londra sorpresa “speziata” per i leoni asiatici

Una sorpresa decisamente particolare per due leoni asiatici dello Zoo di Londra in occasione del ‘World Lion Day‘, la Giornata mondiale del leone. Syanii, due anni, e sua madre Arya hanno ricevuto una gigantesca palla decorata con 200 impronte e profumata con zenzero macinato e cardamomo. Il gioco, realizzato per resistere ai leoni, serve anche a stimolare gli istinti naturali di caccia di Syanii. La celebrazione coincide con il 200° anniversario della ZSL, l’organizzazione che gestisce lo zoo. La Giornata mondiale del leone, il 10 agosto, punta a sensibilizzare sulle minacce per la specie. I leoni asiatici sono aumentati negli ultimi decenni, ma restano in pericolo di estinzione: circa 900 esemplari vivono allo stato selvatico, tutti nella foresta di Gir, in India.