Russia, mamma orsa a pesca coi cuccioli: il video

(LaPresse/Ap) Quattro orse con i cuccioli nati quest’anno sono state avvistate mentre pescavano nel lago Kuril, nel Santuario della Kamchatka meridionale, nell’Estremo Oriente della Russia. Finora sono state avvistate due femmine con tre piccoli ciascuna, una con due e un’altra con un solo cucciolo, secondo quanto riferito dalla riserva sui social media.

Non appena il livello dell’acqua nel lago si è abbassato, le orse hanno iniziato a portare lì i loro cuccioli di sei mesi, attirate dall’abbondanza di salmone rosso. Il bacino del lago Kuril ospita la più grande popolazione di questa specie di salmone del Pacifico in Asia.