In California, cani in gara sulle onde: spettacolo ai Campionati di Dog Surfing

Onde spettacolari, tavole da surf e code scodinzolanti hanno animato la 10ª edizione del Dog Surfing Championship di Pacifica, in California. Decine di cani, accompagnati dai loro proprietari, si sono sfidati mostrando equilibrio e abilità nonostante le condizioni del mare impegnative. L’evento si è svolto senza incidenti grazie al costante monitoraggio delle squadre di sicurezza. I vincitori sono stati premiati nelle diverse categorie in base alla taglia, mentre gli organizzatori hanno già dato appuntamento alla prossima edizione.