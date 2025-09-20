Regno Unito: nello zoo di Twycross nasce cucciolo di bonobo, il primate più simile all'uomo

Lo zoo di Twycross, nel Leicestershire, nel Regno Unito, festeggia la nascita di un cucciolo di bonobo (noto anche come scimpanzé pigmeo o scimpanzé nano), considerato il primate più simile all’uomo. Il piccolo è nato da una settimana ed è il primo figlio di Yuli, arrivata allo zoo di Twycross da uno zoo francese nel 2023 nell’ambito di un programma promosso da zoologi e ambientalisti europei per cercare di migliorare la popolazione in cattività, mentre quella selvatica continua a diminuire.

I bonobo sono originari delle foreste pluviali della Repubblica Democratica del Congo: secondo il WWF, si stima che siano rimasti tra i 15.000 e i 50.000 bonobo in natura.