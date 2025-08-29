Regno Unito, cucciola di leopardo delle nevi muove i suoi primi passi allo zoo di Chester

Una cucciola di leopardo delle nevi ha mosso i primi passi nel suo recinto all’aperto allo zoo di Chester, nel Regno Unito. La mamma Nubra ha tenuto d’occhio la sua piccola mentre questa esplorava il loro habitat. La cucciola è la prima nata nello zoo nei suoi 94 anni di storia, ed è stato chiamato Bheri, come il fiume che scorre attraverso l’Himalaya.

Bheri è nata 10 settimane fa e ha trascorso le sue prime settimane rannicchiata vicino alla mamma in una tana appartata. I leopardi delle nevi sono estremamente rari, con una popolazione stimata di soli 4.000 esemplari in libertà. Vivono nelle alte montagne dell’Asia centrale e meridionale.