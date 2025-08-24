Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 24 agosto 2025

Ultima ora

Lituania, centinaia di corgi si radunano a Vilnius per una gara internazionale

(LaPresse) Centinaia di cani hanno partecipato alla Corgi Race di Vilnius, in Lituania. Alla gara hanno preso parte ben 120 squadre provenienti da Paesi come Polonia, Lettonia, Germania, Austria e Italia. Sono state organizzate competizioni di velocità, agilità e travestimento. L’evento è nato come piccolo raduno nel Vingis Park quando le restrizioni per il Covid sono state allentate nel 2020, ma ora è diventato un vero e proprio fenomeno internazionale con oltre cento iscrizioni da tutto il mondo.