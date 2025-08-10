Max, da San Benedetto del Tronto a Helsinki per il titolo di “cane più bello del mondo”

Accesso Archivi

Al momento è l’unico finalista italiano al Campionato Mondiale FCI 2025

Si chiama Max ed è nato a San Benedetto del Tronto il Jack Russell Terrier in corsa per il titolo di “cane più bello del mondo” al Campionato Mondiale FCI 2025.  L’evento cinofilo più importante dell’anno si svolge a Helsinki, in Finlandia: in gara quasi 20.000 cani provenienti da tutto il mondo. Max, registrato ufficialmente come Jackandfish Smasher e al momento unico rappresentante italiano, per il secondo anno consecutivo è stato riconosciuto come il miglior Jack Russell del mondo. Ha anche vinto il Gruppo Terrier, distinguendosi tra centinaia di esemplari delle razze più competitive, vittoria che gli ha spalancato le porte della finale assoluta in cui i 10 migliori cani di tutte le razze si contenderanno il titolo di Best in Show. La finalissima si terrà questa sera alle ore 18:30 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta sulla pagina ufficiale dell’evento.

