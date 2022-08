Gli specialisti dello zoo si sono rivolti a un'organizzazione chiamata Thera-Paw, che crea prodotti riabilitativi e di assistenza per animali con esigenze speciali

(LaPresse) Un membro della colonia di pinguini africani dello zoo di San Diego è stato dotato di calzature ortopediche per aiutarlo ad affrontare un problema degenerativo alle zampe. Il pinguino di 4 anni, di nome Lucas, presenta lesioni dovute a una condizione cronica nota come ‘bumblefoot’ (pododermatite), ha dichiarato lunedì la San Diego Wildlife Alliance in un comunicato stampa. Gli specialisti dello zoo si sono rivolti a un’organizzazione chiamata Thera-Paw, che crea prodotti riabilitativi e di assistenza per animali con esigenze speciali: l’organizzazione ha creato scarpe personalizzate in neoprene e gomma per evitare che si formino piaghe da decubito quando Lucas sta in piedi e cammina.

