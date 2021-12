Un viaggio di oltre 3.400 chilometri per ripopolare il Parco nazionale di Akagera

(LaPresse) Trenta rinoceronti bianchi sono stati radunati Beyond Phinda Private Game Reserve in Sudafrica e trasportati in volo in Ruanda, nel Parco nazionale di Akagera dopo un viaggio di oltre 3.400 chilometri nella speranza di ripopolare l’area. Una squadra di ranger e veterinari ben armati terr√† gli animali al sicuro dal bracconaggio. Ai rinoceronti sposati sono state preventivamente asportate le corna per renderli meno desiderabili dai bracconieri: alcune usanze locali infatti, che il corno di rinoceronte macinato in polvere, possa avere benefici medicinali.

