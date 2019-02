Le mani delle agromafie sulla nostra tavola: ecco il menù del crimine

Dalla mozzarella sbiancata con la soda al pesce vecchio rinfrescato con un 'lifting' al cafados, dalla carne dei macelli clandestini di animali rubati al pane cotto in forni con legna tossica, dalle nocciole turche prodotte con il lavoro dei minori al miele 'tagliato' con sciroppo di riso o di mais, sono solo alcuni esempi di come la criminalità porti in tavola prodotti illegali, pericolosi o frutto dello sfruttamento dei lavoratori. La Coldiretti ha apparecchiato per la prima volta la tavola de 'Il crimine nel piatto degli italiani' con i casi più eclatanti, dall'antipasto al dolce, di portate illegali frutto di traffici, inganni, frodi e manipolazioni per speculare sul cibo e sulle filiere agroalimentari.

L'iniziativa è stata promossa a Roma in occasione della presentazione del sesto Rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari in Italia elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agroalimentare. Il business criminale legato al cibo produce un volume di affari complessivo annuale pari a 24,5 miliardi di euro con un balzo del 12,4% nell'ultimo anno con una crescita che sembra non risentire della stagnazione dell'economia italiana e internazionale, immune alle tensioni sul commercio mondiale e alle barriere circolazione delle merci e dei capitali.

Il menù. Il menù del crimine vede fra gli antipasti la mozzarella sbiancata con carbonato di soda e perossido di benzoile oppure le frittelle di bianchetti, conosciuti a Napoli come cicinielli, vietati dalla Ue, che ne mette fuori legge la cattura, lo stoccaggio, l'immagazzinamento e la vendita che purtroppo però ancora avviene attraverso le vie illegali. Se poi si passa ai primi - sottolinea la Coldiretti - sulla tavola del crimine si può trovare il riso che arriva dalla Birmania frutto della persecuzione e del genocidio dei Rohingya. Quando poi si passa ai secondi - evidenzia la Coldiretti - si rischia di trovare nel piatto del pesce vecchio 'ringiovanito' con il cafados, una miscela di acidi organici e acqua ossigenata che viene mescolata con il ghiaccio e consente di dare una freschezza apparente, oppure una bistecca che arriva da macelli clandestini senza alcun controllo sanitario sia sulla carne che sui locali nei quali viene sezionata e tantomeno sulle procedure igieniche usate dai 'macellai' per il lavoro.

Sui contorni la 'tavola del crimine' propone tartine di tartufi cinesi spacciati per italiani visto che il 'Tuber indicum' è simile del tartufo nero nostrano al quale assomiglia nell'aspetto senza però possederne le straordinarie qualità organolettiche e funghi porcini secchi romeni serviti come italiani. Il tutto innaffiato da vino scadente adulterato con lo zucchero, la cui aggiunta è vietata in Italia. Per condimento si rischia di imbattersi, soprattutto tra i low cost, nella frode dell'olio di semi colorato alla clorofilla al posto dell'extravergine. Un pericolo presente anche al ristorante dove ancora vengono portate in tavola vecchie oliere e bottiglie senza il tappo anti rabbocco che - spiega la Coldiretti - sono vietati da anni. Il rischio della truffa riguarda anche le formaggere dove al posto di parmigiano reggiano o grana padano dop vengono spesso spacciate imitazioni di infima qualità. Ad accompagnare i piatti illegali c'è poi il pane cotto in forni clandestini dove si usano scarti di legna e mobili laccati contaminati da vernici e sostanze chimiche. Tra i dolci le preoccupazioni riguardano ad esempio i biscotti con il miele 'tagliato' con sciroppo di riso, mais o zucchero per gonfiarne il volume con sottoprodotti che costano un decimo del vero miele.

C'è anche il rischio di portare a tavola inconsapevolmente i frutti dello sfruttamento come le nocciole turche o le banane dell'Ecuador prodotte dal lavoro minorile come denunciato dal ministero del Lavoro degli Stati Uniti d'America e infine, se si vuole regalare un fiore - conclude Coldiretti - c'è sempre in agguato il circuito della vendita illegale delle rose che sfrutta manodopera straniera in generale bengalese che fa il giro di ristoranti e pizzerie per ore e ore con mazzi di fiori da vendere alle coppiette a cena. "È necessario controllare affinché tutti i prodotti che arrivano sulle tavole degli italiani, provenienti dall'interno o dall'estero dei confini nazionali rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti in vendita sugli scaffali o serviti al ristorante, ci sia un percorso di qualità e legalità che riguarda l'ambiente, il lavoro e la salute", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che occorre vigilare sui cibi low cost dietro i quali spesso si nascondono ricette modificate, l'uso di ingredienti di minore qualità o metodi di produzione alternativi se non l'illegalità o lo sfruttamento".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata