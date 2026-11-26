A mille metri sotto la superficie dell’Oceano Atlantico, gli scienziati marini hanno scoperto un numero straordinario di coralli di acque profonde e forme di vita. Questi organismi vivono lungo una faglia geologica creata da un atollo che si è sommerso 5 milioni di anni fa. Durante la loro missione di 35 giorni, gli scienziati provenienti dal Brasile e dallo Schmidt Ocean Institute hanno calato il loro sommergibile lungo la dorsale che si trova sopra la zona di frattura di Romanche.

La sommità dell’atollo si trova a quasi mille metri sotto la superficie dell’oceano. In base alle prime scoperte, gli scienziati affermano che la struttura dell’isola sommersa è costituita da coralli preistorici che formano una piattaforma alta 300 metri.