FAI per la Scuola 2026-2027, il programma nazionale presentato al Ministero dell’Istruzione

Partecipazione, slancio civico, senso di comunità e formazione esperienziale sul campo: questi i princìpi cardine su cui si fonda il programma nazionale per la Scuola 2026-2027 che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS ha presentato oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, ai quali si aggiunge quest’anno una riflessione sui luoghi che ispirano e promuovono la “pace attiva”, tema del nuovo concorso nazionale.

L’attività del FAI per la Scuola, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, conferma così la missione della Fondazione all’educazione della collettività, alla conoscenza, al rispetto e alla cura del patrimonio culturale italiano, proprio a partire dalle giovani generazioni. Un programma ricco e articolato che si sviluppa in quattro grandi progetti per l’intero anno scolastico e che offre ai docenti e alle classi di tutta Italia attività formative esperienziali e calibrate in base all’età degli studenti, di educazione e impegno civico. Attività riconosciute come esperienze di Formazione Scuola Lavoro, che vanno oltre la semplice trasmissione di nozioni, grazie al coinvolgimento diretto tramite contenuti originali, progettati e realizzati per integrare, supportare e arricchire l’insegnamento curricolare scolastico.

Il programma nazionale per la Scuola 2026-2027 è stato presentato oggi alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del Presidente del FAI Marco Magnifico, del Direttrice Culturale del FAI Daniela Bruno, della Delegata Scuola FAI Roma Annamaria Ansaloni e della Responsabile Ufficio Scuola ed Educazione FAI Arianna Mascetti.

I “luoghi della pace” al centro del progetto

“Il tema del Concorso 2026/27 è la Pace. Abbiamo osato! Pace intesa come condizione necessaria a unire forze, intelligenze, sentimenti, aspirazioni e sogni tesi a stringere una comunità – anche quella piccola di una classe scolastica – attorno a un progetto positivo e propositivo in grado di contribuire a rafforzare la pace di cui godiamo. Costruire un progetto di pace dove c’è già la pace. Questo è il messaggio che con energia, ottimismo e fiducia il FAI oggi propone al grande e pulsante mondo della Scuola Italiana”, dice Marco Magnifico, Presidente FAI. I “luoghi di pace” sono al centro del progetto formativo del 2026: “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità” è infatti il titolo del concorso a tema, cui partecipano ogni anno gratuitamente migliaia di classi (nel 2025 oltre 1.500 classi con 600 progetti realizzati); quest’anno gli studenti saranno invitati a progettare e attivare la Pace partendo da un luogo del proprio territorio e immaginando come possa trasformarsi in un luogo ispiratore di Pace, ideando azioni, attività ed eventi rivolti alla cittadinanza affinché venga vissuto, valorizzato e riconosciuto come tale anche per i cittadini del futuro. Con i loro docenti, anche grazie a una piattaforma di contenuti dedicati e a eventi di formazione come webinar con specialisti della materia, i ragazzi sono chiamati a realizzare il progetto che verrà valutato e premiato a maggio 2027.

Il progetto “Apprendisti Ciceroni”

Un altro progetto del FAI per la Scuola è “Apprendisti Ciceroni”, che proprio nel 2026 compie 30 anni: dal 1996 sono stati coinvolti oltre 600.000 studenti (più di 30.000 solo nel 2026) nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano, prima invitandoli a studiare, in classe, con i loro docenti e con i volontari del FAI, luoghi speciali del proprio territorio, e poi rendendoli protagonisti delle Giornate FAI di Primavera e di Autunno come narratori di quei luoghi, in veste proprio di Ciceroni.

Le Giornate FAI per le scuole

Il terzo grande progetto, ormai alla quindicesima edizione, sono le Giornate FAI per le scuole, quest’anno dal 23 al 28 novembre in oltre 200 luoghi eccezionalmente aperti. Stesso format delle più famose “Giornate FAI” però riservato esclusivamente al mondo scolastico: per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti aprono le porte alle Classi Amiche FAI di ogni ordine e grado per visite accompagnate dagli Apprendisti Ciceroni, che illustrano la storia e il valore di questi luoghi coinvolgendoli nella scoperta dialogata del loro territorio, in un esempio virtuoso ed efficace di educazione tra pari. Nel 2025 7.500 Apprendisti Ciceroni hanno accompagnato 36.000 allievi in 239 luoghi aperti dalle Delegazioni.

Le visite didattiche ai Beni del FAI

Il quarto impegno annuale del FAI per la Scuola sono le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia, che contano a oggi quasi un milione e mezzo di presenze tra docenti e studenti, di cui 70.000 nel 2025, per momenti di approfondimento culturale ed esperienze sul campo; i Beni del FAI, dall’innata vocazione educativa per loro stessa natura – “scuole fuori dalla Scuola” riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un accordo con il FAI che si rinnova quest’anno – e testimonianza e racconto della nostra civiltà, di ieri e di oggi, sono vere e proprie aule didattiche d’eccezione, aperte e disponibili specialmente a docenti e studenti in visita, con contenuti e attività multidisciplinari appositamente pensati e costruiti. Il FAI, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima da oltre 50 anni, intende collaborare in modo sempre più profondo e attento con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’insegnamento dell’educazione civica secondo le direttive delle linee guida ministeriali, che invitano a un approccio didattico attivo, laboratoriale, ispirato al service learning (progetti orientati al servizio della comunità), utili per costruire nuove abilità e sviluppare competenze.

Il concorso: come partecipare

Con il concorso “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, quest’anno gli studenti sono chiamati a comprendere il significato della Pace Attiva: non soltanto assenza di conflitto, ma insieme di condizioni che favoriscono fiducia, dialogo, inclusione, partecipazione, collaborazione e qualità delle relazioni, riconoscendo come tali condizioni possano prendere forma nei luoghi della vita quotidiana e che ciascuno può contribuire a costruirla e contribuire a generare una Pace diffusa, che coinvolga progressivamente la comunità. Il concorso nazionale gratuito invita gli studenti a diventare protagonisti nella costruzione della Pace che verrà, partendo da un luogo del proprio territorio – uno spazio di dialogo, di convivenza civile, di confronto tra pari e tra generazioni – e immaginando come possa trasformarsi in un luogo ispiratore di Pace per progettare azioni concrete e attività rivolte alla cittadinanza, affinché venga vissuto, valorizzato e riconosciuto come tale anche per i cittadini del futuro.

La partecipazione al concorso è gratuita, previa registrazione online del docente referente sul sito www.faiscuola.it entro il 10 marzo 2027. L’invio degli elaborati dovrà poi effettuarsi entro le ore 16.00 del 16 marzo 2027 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado ed entro le ore 16.00 del 23 marzo per le scuole secondarie di II grado. I 12 elaborati vincitori scelti da una speciale giuria verranno comunicati e premiati a maggio 2027. I vincitori riceveranno un buono per l’acquisto di materiale didattico per la classe, mentre le “Classi Amiche FAI” selezionate come vincitrici riceveranno un voucher per organizzare una visita didattica della classe sul territorio. Il FAI, ente accreditato per la formazione dal MIM, offre ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti delle scuole secondarie di II grado due webinar per approfondire le metodologie e le finalità del concorso, dove le classi dovranno mettere in pratica quanto appreso durante la formazione teorica.

Il concorso nazionale e la relativa formazione via webinar sono realizzati dal FAI in collaborazione con “Trending Peace”, una startup innovativa nata con l’obiettivo di portare la Pace Positiva nel mondo delle imprese e delle organizzazioni, trasformandola in una dimensione concreta, misurabile e strategica. La Pace Positiva è l’insieme delle condizioni che permettono alle persone e alle comunità di prosperare, come la fiducia, l’inclusione, il dialogo, la collaborazione e la qualità delle relazioni. Trending Peace lavora per dimostrare che investire in queste condizioni non è soltanto una scelta di responsabilità sociale, ma può rappresentare una leva di crescita, innovazione e competitività per le imprese. Accanto al lavoro con le imprese, Trending Peace promuove una cultura della Pace attiva, fondata sulla convinzione che ciascuno possa contribuire a costruirla attraverso le proprie scelte e azioni quotidiane.