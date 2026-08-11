Siccità, il livello del Po a Torino è bassissimo: la situazione ai Murazzi

Il caldo torrido e le scarse precipitazioni hanno messo in sofferenza i fiumi e i laghi del Nord Italia. Questa è la situazione del Po a Torino: il livello dell’acqua a valle della diga Michelotti ai Murazzi è bassissimo, tanto che si riesce a camminare nel letto del fiume, dove emergono sassi e fango. Il fiume attualmente patisce una portata d’acqua del 58% in meno, rispetto la media, secondo l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Solo pochi giorni fa Coldiretti aveva lanciato l’allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano che colpisce tutte le filiere.