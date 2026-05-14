Nucleare in Italia, Pichetto: “Lo avremo verso la metà del prossimo decennio”

“Il Nucleare in Italia lo avremo “verso la metà del prossimo decennio”. A dirlo oggi il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno “Sustainable Economy Forum” in corso a San Patrignano. “Credo che, visto che stiamo parlando di un nuovo Nucleare – afferma Pichetto – quello che non vede più le grandi centrali ma i cosiddetti small reactors, che sono i primi in fase di sperimentazione a livello mondiale, e prima di arrivare all’industrializzazione del sistema, cosa cui mira anche l’Italia con la società creata da Enel, Leonardo e Ansaldo Nucleare, andiamo a ragionare sul fine di questo decennio, inizio del 2030, per cominciare il ragionamento, e quindi guardiamo al 2034, ed essere ottimisti”.

Ieri durante il question time in Senato era stata la stessa premier, Giorgia Meloni, a tornare sull’argomento: “Approfitto per dire che entro l’estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia”. La presidente del Consiglio lo ha detto rispondendo all’interrogazione presentata dal leader di Azione, Carlo Calenda, sull’istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.

Confindustria: “Tutti i partiti sostengano proposta in Parlamento”

“Siamo molto contenti del fatto che tra poco finalmente si porterà al Parlamento la proposta sul Nucleare, perché io credo che sia e sarà fondamentale comunque che tutti i partiti in modo responsabile sostengano la sperimentazione sul Nucleare, perché sarà l’unica via nel futuro per rendere comunque indipendente il nostro paese”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo al Sustainable Economy Forum, promosso da Confindustria e San Patrignano.