Home > Ambiente > Bandiere blu 2026 tra new entry e conferme: l’elenco di spiagge e mari premiati

Assegnate le Bandiere blu 2026. La Foundation for Environmental Education (FEE) le ha fatte sventolare quest’anno in 257 Comuni e 87 approdi turistici. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma alla sede del Cnr. In tutto sono 525 le spiagge italiane Bandiera blu, pari a circa l’11,6% a livello mondiale. Tra le new entry 2026 ci sono Amendolara e Locri in Calabria, Rimini in Emilia Romagna, Lipari in Sicilia, e Monte Argentario in Toscana. La manifestazione ha premiato le località con le acque di balneazione che sono risultate eccellenti su una valutazione degli ultimi quattro anni come stabilito dai risultati delle analisi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. I 33 criteri del programma vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio per un’attenta salvaguardia dell’ambiente.

Bandiere blu 2026: la classifica per Regioni

Sono 257 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati.

In particolare, la Liguria conquista 2 Bandiere e ottiene 35 località. Seguono con 27 riconoscimenti la Puglia con 2 nuovi ingressi e 2 uscite, e la Calabria che aggiunge 4 ingressi. Si riconfermano le 20 le Bandiere Blu della Campania e delle Marche, sale a 20 anche la Toscana che conquista un Comune. La Sardegna ottiene 17 località con un nuovo ingresso. La Sicilia ottiene 16 Bandiere Blu con 2 nuovi Comuni. Anche l’Abruzzo conferma le sue 16 Bandiere Blu. Il Trentino Alto Adige conferma i suoi 12 Comuni. L’Emilia Romagna vede premiate 11 località grazie a un nuovo ingresso. Il Lazio scende a 10 con un’uscita, mentre sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, il Piemonte le sue 4. La Lombardia ottiene un nuovo riconoscimento e sale a 4 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le 2 Bandiere dell’anno precedente, come il Molise che resta a 2.

Complessivamente, quest’anno le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l’ingresso di un nuovo comune lacustre.

Gli 87 approdi premiati, con tre nuovi ingressi, dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, rispondendo ai requisiti previsti per l’assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale.

Criteri per l’assegnazione delle Bandiere Blu

La Bandiera Blu viene assegnata alle località balneari che rispettano rigorosi standard ambientali, qualitativi e turistici. I principali criteri di valutazione comprendono:

qualità eccellente delle acque di balneazione, verificata negli ultimi quattro anni attraverso le analisi delle ARPA e conforme a parametri più restrittivi rispetto agli standard minimi europei;

regolari campionamenti delle acque durante tutta la stagione estiva;

efficienza del sistema di depurazione delle acque reflue e rete fognaria collegata ad almeno l’80% del territorio comunale;

raccolta differenziata efficace e corretta gestione dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi;

presenza di aree pedonali, piste ciclabili, spazi verdi e arredo urbano curato;

spiagge attrezzate con servizi adeguati, personale di salvataggio e accessibilità garantita anche alle persone con disabilità;

promozione dell’educazione ambientale attraverso attività rivolte a scuole, giovani, residenti e turisti;

diffusione delle informazioni relative alla Bandiera Blu e pubblicazione dei dati sulla qualità delle acque;

disponibilità di strutture ricettive, servizi sanitari, informazioni turistiche e segnaletica aggiornata;

adozione di certificazioni ambientali o procedure sostenibili da parte del Comune e delle strutture turistiche;

valorizzazione delle attività di pesca tradizionale integrate nel contesto della località marina.

Nuovi ingressi Bandiera Blu 2026

Tra i nuovi Comuni premiati con la Bandiera Blu 2026 figurano: