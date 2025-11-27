Russia, il vulcano Bezymianny fa scattare il codice rosso per i voli

Le ceneri del vulcano Bezymianny, in Russia, hanno raggiunto i 11.400 metri (36.089 piedi), soffiando verso est e causando un codice rosso per i voli locali e internazionali. L’eruzione è iniziata lunedì e secondo l’Istituto di vulcanologia e sismologia della sezione dell’Estremo Oriente dell’Accademia delle scienze una pioggia di cenere potrebbe colpire il distretto di Ust-Kamchatsky nella Kamchatka russa. Le autorità locali hanno emesso un avviso per i residenti e i turisti affinché rimangano il meno possibile all’aperto e utilizzino dispositivi di protezione individuale.