Greenpeace, installata opera d'arte su una piattaforma Shell

Un gruppo di attivisti e attiviste di Greenpeace ha installato un’enorme opera inedita del celebre artista Anish Kapoor su una piattaforma della compagnia petrolifera Shell nel Mare del Nord: si tratta della prima opera d’arte al mondo a essere realizzata su un sito per l’estrazione di gas offshore in piena attività. L’opera di Kapoor, intitolata Butchered e concepita appositamente per questa azione di protesta, ha coinvolto sette climber di Greenpeace di grande esperienza, che hanno scalato in sicurezza la piattaforma Skiff di estrazione del gas, appartenente a Shell e situata a 45 miglia nautiche dalla costa del Norfolk, in Inghilterra.

Nella giornata di ieri, dopo aver fissato sulla struttura una grande tela di 96 metri quadrati, gli attivisti di Greenpeace hanno issato un tubo ad alta pressione appena sopra il bordo superiore, a un’altezza di 16 metri sopra il livello del mare. Hanno quindi pompato mille litri di liquido dal colore rosso sangue che è sgorgato sulla tela, creando un’ampia macchia cremisi. Il liquido colorato, prodotto appositamente per quest’opera d’arte, è una miscela di acqua di mare, polvere di barbabietola e colorante per stagni a base alimentare, atossico e biodegradabile.

“Butchered è una cruda visualizzazione delle ferite inflitte all’umanità e alla Terra dall’industria dei combustibili fossili, evocativa del nostro dolore collettivo per ciò che è andato perduto, ma rappresenta anche un grido di riparazione, si legge nella nota di Greenpeace. Arriva dopo un anno in cui diverse ondate di calore mortali hanno colpito l’Europa meridionale, Italia inclusa, alimentando enormi incendi in Spagna, mentre nel Regno Unito la siccità minaccia i raccolti degli agricoltori e la Cina l’India settentrionale sono state flagellate da gravi inondazioni”.