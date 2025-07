SEA Index accoglie Marina Genova come membro istituzionale

La Superyacht Eco Association – SEA Index è lieta di accogliere Marina Genova, una delle principali destinazioni nautiche del Mediterraneo, come membro istituzionale. Questa collaborazione segna un ulteriore passo internazionale verso un maggiore impegno nei confronti delle tematiche ambientali nel settore nautico. Marina Genova è uno degli hub nautici più avanzati e prestigiosi del Mediterraneo, in grado di ospitare il maggior numero di Super Yacht fino a 130 metri nel Mediterraneo. La sua strategia è sempre stata quella di investire nelle tendenze future della nautica e dell’ambiente. Già disponibili: un impianto fotovoltaico (500 MWh prodotti e 270 tonnellate di CO2 risparmiate all’anno); due stazioni di ricarica rapida marina (per promuovere la navigazione sostenibile nelle vicine aree marine protette di Portofino, Cinque Terre, ecc.); sei stazioni di ricarica per auto elettriche nell’ampia area di parcheggio; cinque dispositivi Seabin per migliorare la raccolta delle microplastiche. Ma la sfida più innovativa, guardando al futuro delle nuove tecnologie, è l’ingresso di Marina Genova nella distribuzione di carburanti di nuova generazione a energia pulita. Aderendo a SEA Index, Marina Genova sostiene una missione condivisa per accelerare la decarbonizzazione del settore dei superyacht. Attraverso l’adozione e la promozione dello strumento di benchmarking CO₂ di SEA Index, il porto turistico contribuirà attivamente a sensibilizzare e promuovere un processo decisionale informato tra armatori, gestori e noleggiatori di yacht.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Marina Genova nella nostra rete internazionale di porti e porti turistici impegnati in una nautica da diporto consapevole”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, Presidente di SEA Index e Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco.

“Questa adesione fa parte della continua espansione globale del SEA Index, che ora si estende ben oltre il Mediterraneo. Monaco e Genova condividono profondi legami da secoli, penso in particolare ai Grimaldi, originari di Genova e fondatori della dinastia monegasca. Oggi rafforziamo questa storica partnership attorno a un’ambizione comune: costruire un quadro trasparente e collaborativo per una significativa transizione ambientale nella nautica da diporto internazionale”, ha aggiunto.

L’annuncio ufficiale è avvenuto alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, Presidente dello Yacht Club de Monaco, a sottolineare il forte impegno del Principato per la nautica da diporto sostenibile. In qualità di Membro Istituzionale, Marina Genova esporrà la segnaletica del SEA Index in loco e informerà la sua comunità sui vantaggi della certificazione CO₂. Gli yacht valutati e certificati tramite il SEA Index hanno diritto all’ormeggio prioritario nelle località partecipanti e a maggiori incentivi al raggiungimento di 3 stelle o più. “Unirsi a SEA Index è un passo significativo per noi”, ha affermato Giuseppe Pappalardo, CEO di Marina Genova. “Abbiamo investito a lungo in infrastrutture e servizi di eccellenza. Ora, supportando gli obiettivi di SEA Index, siamo orgogliosi di offrire una piattaforma per armatori e capitani che sono ugualmente impegnati per un futuro a basso impatto per la nautica da diporto. Inoltre, ci impegniamo a incoraggiare e facilitare la certificazione di tutte le imbarcazioni ormeggiate tutto l’anno nel nostro porto turistico, rafforzando il nostro impegno verso pratiche di nautica sostenibile”.

Questo annuncio segue una crescente ondata di porti internazionali che si allineano a SEA Index, tra cui le Seychelles (Port Victoria ed Eden Marina), Monaco (Port Hercule, Fontvieille, Cala del Forte, Yacht Club de Monaco Marina), Francia (Bonifacio Marina, Mentone, 8 porti di Nizza Metropole, Antibes Port Vauban e Gallice Golfe Juan Vieux Port, Saint-Tropez). Insieme, questi porti turistici formano un’alleanza di porti dedicati alla mitigazione delle emissioni di CO2 attraverso la misurazione, la consapevolezza e la collaborazione.