Pepper e R1, robot umanoidi dal 29 giugno al 5 luglio guideranno i visitatori all’interno del Padiglione Italia

Dalle profondità marine agli ospedali, passando per porti, centri storici e città intelligenti: l’Italia della robotica e dell’intelligenza artificiale ha un volto – anzi, due. Sono quelli di Pepper e R1, robot umanoidi rispettivamente giapponese e italiano, che dal 29 giugno al 5 luglio guideranno i visitatori dell’Expo 2025 di Osaka all’interno del Padiglione Italia, nello spazio dedicato all’innovazione da Regione Liguria. Il cuore dell’allestimento è il video “EXPOsing RAISE – Present and future of Italian Robotics and AI”, racconto multimediale che raccoglie i risultati dei progetti di RAISE, l’ecosistema ligure per l’innovazione tecnologica. Dodici modelli tridimensionali e interattivi, sviluppati dai ricercatori e ricercatrici dei cinque Spoke del progetto, illustrano le principali applicazioni di robotica e intelligenza artificiale: dalla smart city inclusiva alla sanità personalizzata, dalla eco-robotica per l’ambiente alla logistica intelligente nei porti.

Un viaggio immersivo guidati dai robot

A condurre i visitatori lungo questo viaggio immersivo sono interfacce digitali, app, piattaforme inclusive e – naturalmente – robot. Accanto ai due umanoidi protagonisti, compaiono robot terrestri, quadrupedi e cingolati, droni e ROV sottomarini, tutti impegnati in scenari reali tra mare, città, aree portuali e strutture sanitarie della Liguria. Il progetto è frutto di una produzione corale, coordinata dallo Spoke 5 – Team Comunicazione di RAISE con il supporto di ETT Dedagroup. Oltre 100 persone, appartenenti a numerose realtà dell’ecosistema, hanno contribuito alla realizzazione di un’opera audiovisiva che non solo racconta ma dimostra come l’innovazione nasca dalla collaborazione, dalla visione condivisa e dalla capacità di trasformare il futuro in realtà tangibile.

L’Expo di Osaka una vetrina mondiale

“Siamo onorati di partecipare a questo grande evento e ringraziamo Regione Liguria per l’enorme lavoro svolto – dichiara Cristina Battaglia, Programme Manager di RAISE –. L’Expo di Osaka è una vetrina mondiale e siamo orgogliosi di presentare qui alcuni dei nostri progetti più significativi. RAISE sta crescendo in modo esponenziale e poter mostrare anche solo una parte del nostro lavoro rappresenta un’occasione straordinaria”.

Chi è RAISE

RAISE è l’ecosistema ligure dell’innovazione, finanziato dalla Missione 4, Componente 2 del PNRR, con l’obiettivo di trasferire i risultati della ricerca scientifica alla società e al mercato. La collaborazione con AMT, da sempre orientata a innovazione e sostenibilità, permette di testare e applicare soluzioni ad alto contenuto tecnologico in contesti concreti, generando un impatto positivo e misurabile sulla comunità.

