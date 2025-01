L'antica tradizione contadina si è rinnovata, nelle Marche la custodisce e la tramanda la signora Emanuela Forlini: cruciale per il responso la notte tra il 24 e il 25 gennaio

Si è rinnovata la scorsa notte l’antica tradizione del Barometro delle cipolle di Urbania (Pesaro e Urbino). Niente di scientifico e provato ma un’usanza che nell’antichità i contadini praticavano per avere un quadro del meteo dell’anno in corso e regolarsi così nella semina e nel lavoro nei campi. Una tradizione che custodisce e porta avanti, per non disperderla, Emanuela Forlini di Urbania. Tra i ‘giorni contarecci’ e sopratutto in base a come reagiscono gli spicchi di cipolla a contatto con il sale nella notte tra il 24 e il 25 gennaio si può trarre una somma, di previsione, su come potrebbero essere le condizioni climatiche durante l’anno. Stagione per stagione. Mese per mese.

Le stagioni

Inverno: le cipolle prevedono maggiori piogge e anche neve, in caso di abbassamento di temperature, durante il prosieguo dell’inverno.

Primavera: la primavera non parte bene, la stagione si presenta instabile con inizio freddo, non rari i giorni di pioggia con sbalzi di temperatura.

Estate: dopo un giugno variabile l’estate si stabilizza con giornate calde e di sole nei restanti mesi.

Autunno: secondo il barometro delle cipolle l’autunno sarà una stagione non avara di piogge.

I mesi

Gennaio: il primo mese dell’anno è stato caratterizzato da fenomeni atmosferici alterni e si avvia alla chiusura con un abbassamento della temperatura verso “i giorni della merla”.

Febbraio: il mese di febbraio sarà freddo con galaverna e probabili giornate di neve.

Marzo: per marzo i “giorni contarecci” sono confermati dalle cipolle; ancora è presente il rigido carattere dell’inverno con piogge e nevischio.

Aprile: la primavera ancora non decolla. Aprile sarà variabile con varie giornate di pioggia nella parte centrale del mese.

Maggio: abbastanza variabile con qualche giorno piovoso.

Giugno: inizio incerto dell’estate.

Luglio: la stagione estiva si manifesta pienamente a luglio con temperature alte ma anche con una certa percentuale di umidità.

Agosto: giorni di sole e di caldo per quasi tutto il mese di agosto.

Settembre: l’estate finisce bene con settembre che sarà, nel complesso, ancora un bel mese.

Ottobre: le cipolle dicono che in ottobre ci saranno frequenti piogge.

Novembre: piovoso anche novembre con abbassamento di temperature.

Dicembre: temperature rigide, gelate e probabile giorni di neve nell’ultima parte del mese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata