Si chiama CER Manager e punta a tagliare i tempi, gli sprechi e la burocrazia legati al trattamento dell'immondizia

Un’app per mettere in contatto chi deve disfarsi di rifiuti industriali con chi li smaltisce. È l’idea dell’azienda italiana Vibeco che con l’app CER Manager punta a tagliare i tempi, gli sprechi e la burocrazia legati al trattamento dell’immondizia. Nelle parole dell’azienda, un sistema “digitale innovativo che crea un modello standard per la gestione della filiera dello smaltimento dei rifiuti, semplificando il processo dal produttore all’impianto di destinazione”.

“Si tratta in sostanza di un marketplace di rifiuti volto a creare un network di settore”, spiega il Cto di Vibeco Francesco Pantano. “Coinvolge un po’ tutta la filiera perché spesso è molto complicato verificare le autorizzazioni degli impianti ricercandoli in modo geolocalizzato. Quello che vogliamo fare è creare un modello standard che dia trasparenza al mondo dei rifiuti”. Tra gli obiettivi dell’app anche quello di migliorare competitività e concorrenza nel settore. “All’interno dell’app si possono trovare numerose funzionalità come la richiesta di quotazione che facilità la richiesta di conferimento da parte di un produttore. Di solito possono volerci mesi ma l’app con il suo software integrato riesce a comunicare nell’immediato un’indicazione di prezzo”.

