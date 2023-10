La seconda edizione dell'evento tra Trento e Bolzano si chiude l'8 ottobre, il manifesto sarà presentato alla Cop28

È giunta alla seconda edizione la Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change, che vede come founding partner AXA Italia, il think tank Vision e Autostrade del Brennero. “In questa edizione c’è stato un maggiore coinvolgimento degli studenti, che hanno fatto un grande lavoro di preparazione dei contenuti nei mesi precedenti. A questo si aggiunge il fatto che ci sia stata una giornata aperta alla collettività, alle aziende del territorio, per far sì che la lotta al cambiamento climatico sia nell’agenda di tutti” spiega Giorgia Freddi, Direttore Communication Sustainability & Public Affairs AXA Italia. “La strategia di Axa italia in termini di sostenibilità è divisa in ambiti differenti: il primo è finanziario e l’obiettivo è ridurre del cinquanta percento l’impronta di carbonio del nostro portafoglio finanziario. Il secondo è prettamente assicurativo e vorremmo ridurre l’impronta di carbonio del portafoglio auto del 20% entro il 2030. L’ultimo aspetto riguarda Axa come impresa modello: siamo impegnati a ridurre le emissioni delle nostre operation e dei nostri building del 50% entro il 2030, e allo stesso tempo stiamo cercando di stimolare conoscenza e consapevolezza rispetto a queste tematiche” conclude Freddi. La Dolomite Conference si tiene tra il 5 e l’8 ottobre tra Trento e Bolzano, il manifesto con le proposte finali sarà presentato alla Cop28 di Dubai.

