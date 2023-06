La caretta-caretta trovata da alcuni bagnanti sul bagnasciuga tra i tronchi e i detriti trasportati dalla mareggiata

Una tartaruga marina lunga oltre un metro e mezzo, verosimilmente della specie caretta-caretta, è stata trovata da alcuni bagnanti sulla spiaggia di Termoli (Campobasso) nel tardo pomeriggio di ieri. L’animale ha una ferita profonda sul carapace, causa della morte in seguito all’impatto contro un’elica o un mezzo di navigazione, ed è uno degli esemplari di testuggine marina più grandi finora trovati sulla spiaggia molisana, dove negli ultimi anni i ritrovamenti di caretta-caretta hanno registrato un deciso aumento. I residenti del residence sul lungomare nord che hanno notato il grosso esemplare, dall’età stimata di 50 anni secondo i veterinari, spiaggiato sul bagnasciuga tra i tronchi e i detriti trasportati dalla mareggiata, hanno allertato la Capitaneria di porto di Termoli, che in serata ha recintato la carcassa e chiamato le autorità Asrem per una ispezione necroscopica. Oggi la carcassa, che si trova a pochi metri da ombrelloni e lettini, dovrebbe essere rimossa dalla ditta preposta e smaltita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata