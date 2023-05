Operai al lavoro per la rimozione dell'animale vicino a Bridlington

Alcuni operai hanno rimosso il corpo di una balena, morta dopo essersi arenata sulla riva di una città balneare britannica. Secondo i media britannici, la balena di quasi 17 metri di lunghezza si è trovata in difficoltà al largo della costa di Bridlington, nell’East Yorkshire. È morta martedì. Secondo i media britannici, il Consiglio dell’East Riding of Yorkshire ha dichiarato che gli appaltatori sono riusciti a rimuovere il corpo e che il Consiglio sta lavorando con gli esperti per stabilire cosa sia successo all’animale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata