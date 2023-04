L'azione nella Giornata della Terra, in risposta alla denuncia di un attivista a Vercelli per un'azione simile

Nella Giornata mondiale della Terra, questa mattina, diversi attivisti climatici di Extinction Rebellion, Fridays For Future e GreenTO insieme a rappresentanti della società civile hanno bendato gli occhi della statua del Duca d’Aosta in piazza Castello a Torino e la statua di Mazzini in corso Andrea Doria. Hanno poi appeso al collo un cartello con scritto ‘Opera non fruibile. Crisi climatica: arrestate i veri responsabili’ e si sono poi seduti ai piedi delle statue ad attendere le forze dell’ordine. Il gesto segue la notizia di un attivista 21enne di Scientists Rebellion e Fridays for Future che, dopo aver compiuto questa stessa azione a Vercelli, domenica 16 aprile è stato prelevato dalla sua abitazione dalla polizia, portato in Questura e denunciato rischiando la reclusione da due a cinque anni e la multa da 2.500 a 15mila euro.

