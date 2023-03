Corteo per le strade del capoluogo lombardo

Centinaia di ragazzi di ‘Fridays For Future’ sono tornati a manifestare per le strade di Milano nel venerdì di sciopero per il clima.’Riprendiamoci il nostro futuro’, ‘Tomorrow is too late’, ‘L’ambiente è la vittima silenziosa delle guerre’, ‘Per lo scioglimento dei ghiacciai 15.000.000 perderanno casa’, sono alcuni degli slogan che hanno accompagnato il corteo che si è svolto per le strade della città. Manifestazioni analoghe si sono tenute anche a Roma e in tantissime altre italiane.

