In atto misure di emergenza per far fronte alle temperature polari

Temperature polari in Russia. La televisione di Stato ha trasmesso le immagini della regione di Bashkiria, dove il gelo ha fatto precipitare la temperatura fino a 39 gradi sottozero. Le strade e i parchi sono stati ricoperti di neve, mentre molte auto sono finite in panne. Secondo i meteorologi locali, le temperature hanno raggiunto minimi storici e la temperatura media nella regione potrebbe scendere fino a -45 gradi. I funzionari responsabili delle reti di distribuzione elettrica a Ufa (capitale della Bashkiria) hanno affermato che sono state messe in atto misure di emergenza per far fronte alle temperature gelide e garantire la fornitura di luce agli abitanti.

