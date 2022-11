Il segretario generale delle Nazioni Unite: "Dobbiamo investire nelle energie rinnovabili e porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili"

(LaPresse) “Accolgo con favore la decisione di istituire un fondo per le perdite e i danni e di renderlo operativo nel prossimo periodo. È chiaro che non sarà sufficiente, ma è un segnale politico indispensabile per ricostruire la fiducia infranta”. Lo ha dichiarato in un videomessaggio il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres a proposito della Cop27 tenutasi a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Poi ha avvertito: “La linea rossa da non oltrepassare è quella che porta il nostro pianeta oltre il limite di 1,5 gradi di temperatura. Per avere qualche speranza di rispettare l’1,5, dobbiamo investire massicciamente nelle energie rinnovabili e porre fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili”.

