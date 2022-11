La polizia interviene per sgomberare i manifestanti ambientalisti

Quarto giorno di proteste degli attivisti ambientalisti di Just Stop Oil nel Regno Unito. Un manifestante si è issato in cima a un pannello autostradale lungo la M25 – nota anche come ‘London orbital’ – che circonda la Greater London, causando il blocco del traffico. La polizia è dovuta intervenire per fermare l’attivista, che poi è stato caricato su un furgone delle forze dell’ordine. Il gruppo Just Stop Oil vuole che il governo britannico fermi i nuovi progetti di petrolio e gas. In questi ultimi mesi Just Stop Oil ha fatto discutere per aver preso di mira le opere d’arte nei musei.

