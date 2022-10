I manifestanti chiedono interventi urgenti sul caro bollette

Protesta di una trentina di attivisti di Greenpeace, in un’area pubblica all’interno del parlamento britannico. I manifestanti hanno gridato slogan chiedendo al governo di fare di più sull’aumento delle bollette energetiche. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

