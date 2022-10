La protesta degli attivisti di Just Stop Oil al Museo di Madame Tussauds

Due sostenitori di ‘Just Stop Oil’ – un collettivo di attivisti ambientalisti – hanno coperto un modello in cera di re Carlo III con una torta al cioccolato al Museo delle Cere di Madame Tussauds a Londra. La protesta messa in atto per chiedere al governo di sospendere tutte le licenze e i permessi per l’estrazione di petrolio e gas.

