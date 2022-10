Secondo il testo adottato, entro il 2026 le stazioni di ricarica elettrica per auto dovrebbero essere installate a distanze più brevi di adesso

La commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha adottato ieri sera un progetto di mandato negoziale sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi. I deputati hanno convenuto di fissare obiettivi nazionali minimi obbligatori per lo spiegamento di infrastrutture per combustibili alternativi e di chiedere ai paesi dell’Ue di presentare il loro piano entro il 2024 su come raggiungerlo.

Secondo il testo adottato, entro il 2026 le stazioni di ricarica elettrica per auto dovrebbero essere installate almeno ogni 60 km lungo le principali strade dell’Ue. Per camion e autobus, gli stessi requisiti si applicherebbero entro il 2026, ma solo sulle reti TEN-T centrali. I deputati vogliono anche che le stazioni di ricarica per i camion in un parcheggio sicuro e protetto vengano dispiegate più rapidamente: due stazioni di ricarica dal 2028 invece di una dal 2031 come proposto dalla Commissione. In tutti i casi, alcune esenzioni all’impiego si applicherebbero alle regioni ultraperiferiche, alle isole e alle strade con scarso traffico. I deputati suggeriscono inoltre di creare più stazioni di rifornimento di idrogeno lungo le principali strade dell’Ue rispetto alla proposta della Commissione (ogni 100 km anziché ogni 150 km) e di farlo più velocemente (entro il 2028 anziché entro il 2031).

