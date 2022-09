Il rapporto di Circonomia presentato ad Alba

(LaPresse) – Primi in economia circolare, maglia nera nella transizione verso un’energia pulita libera dai combustibili fossili e amica del clima. É la sintesi, decisamente in chiaroscuro, del cammino ‘green’ dell’Italia fornita dal terzo Rapporto di Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica in corso ad Alba, promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione Symbola. Il contributo del Conou (Consorzio nazionale degli oli minerali usati) : “In Italia sono diversi anni che la percentuale dell’olio raccolto va dal 98-99 percento ed è quindi un esempio di circolarità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata