Il direttore generale di Arpa Lazio: "Potrebbero essersi sprigionate sostanze pericolose, per ora limitare sport e permanenza all'aperto"

“I dati delle prime analisi saranno disponibili da domani. Stamattina abbiamo estratto i filtri e li abbiamo portati in laboratorio. In un caso come questo di combustione di rifiuti potrebbero essersi sprigionate sostanze pericolose come le diossine, idrocarburi policiclici aromatici e i pcb”. Lo ha detto il direttore generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo, recatosi fuori dal complesso impiantistico di Malagrotta dove ieri un incendio ha distrutto il gassificatore e un impianto di Trattamento meccanico biologico (tmb). “Quello che interessa oggi è tutelare la salute, è giusto che il sindaco abbia adottato delle raccomandazioni e dei divieti, senza allarmismo”, ha proseguito Lupo: “Non c’è alcun obbligo di restare dentro casa ma di limitare la permanenza all’aperto ed evitare di svolgere sport all’aperto ed evitare di consumare verdure a foglia larga”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata