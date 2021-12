E' quanto emerge dal bilancio dell'Osservatorio Città-Clima di Legambiente, realizzato in collaborazione con Unipol e con il contributo scientifico di Enel Foundation

In Italia nel 2021 sono stati 187 gli eventi che hanno provocato impatti sul territorio e causato la morte di nove persone. E’ quanto emerge dal bilancio dell’Osservatorio Città-Clima di Legambiente, realizzato in collaborazione con Unipol e con il contributo scientifico di Enel Foundation.

In particolare – secondo l’analisi sugli eventi estremi che hanno colpito l’Italia – si sono verificati 97 casi di allagamenti da piogge intense, 46 casi di danni da trombe d’aria, 13 casi di frane causate da piogge intense, 11 casi di esondazioni fluviali, 9 di danni da siccità prolungata, 8 casi di danni alle infrastrutture e 3 di danni al patrimonio storico da piogge intense.

Rispetto al 2020 nell’ultimo anno in aumento i danni da grandinate intense (17 rispetto ai 9 nel 2020) e le frane da piogge intense (13 rispetto alle 10 nel 2020), mentre allo stesso livello record i dati sugli allagamenti (97 nel 2021 e 102 nel 2020).

