L'attivista svedese ha espresso le sue perplessità sulla fine della Cop26

(LaPresse) Mentre c’è attesa a Glasgow per la chiusura della Cop26, l’attivista Greta Thunberg è tornata a manifestare davanti al parlamento svedese assieme a uno sparuto gruppo di manifestanti. Interpellata dai giornalisti sull’esito della conferenza sul Clima dell’Onu Greta non si è tirata indietro: “Finché continueremo a ignorare la stragrande maggioranza di questa crisi, finché il nostro obiettivo principale sarà quello di trovare scappatoie e trovare scuse per non agire concretamente, allora molto probabilmente non vedremo grandi risultati in questi incontri”. L’attivista che ha dato origine ai Fridays for future ha continuato poi a puntare il dito sui governanti: “Chi è al potere può fare ciò che vuole purché dica qualche bella parolina”, ha detto Greta.

