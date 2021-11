Incontro con la prima pilota donna Emma Gilmour

Il principe Carlo d’Inghilterra ha incontrato la prima donna al volante della McLaren, Emma Gilmour, in occasione di un evento alla Kelvingrove Art Gallery and Museum di Glasgow. La sua visita, che si svolge durante il vertice Cop26, ha anche offerto al duca l’opportunità di vedere la nuova vettura da corsa Formula-E. L’erede al trono è stato scortato dall’amministratore delegato della McLaren Racing, Zak Brown, che ha illustrato al duca gli sforzi dell’azienda per allontanarsi dai combustibili fossili e dalle fonti di energia tradizionali.

