“Tutti hanno il diritto a un ambiente sano e un clima sicuro”. Enviromental Australian Justice inizia così un articolo sul suo sito dove parla della causa mossa da cinque giovani australiani che hanno iniviato all’Onu una denuncia di violazioni da parte del governo Australiano, che avrebbe fallito nel ridurre il riscaldamento globale. Tra loro c’è anche chi rappresenta i giovani disabili. “Questi giovani ispiratori stanno combattendo per la giustizia climatica – si legge – Vogliono vedere il governo australiano essere ritenuto responsabile per aver violato i loro diritti umani”. Poi si chiede un ‘mailbombing’ al ministero per supportare la causa.

