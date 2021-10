La mobilitazione in vista della COP26 di Glasgow e del G20 di Roma

(LaPresse) A Milano è andato in scena il Bike Strike indetto dal movimento Fridays For Future. “Ci stiamo preparando per andare a Roma per il G20”, ha spiegato Martina Comparelli, portavoce italiana di Fridays For Future in occasione della manifestazione di protesta. “Oggi è il secondo sciopero globale in questo autunno caldo – ha aggiunto – a Milano abbiamo già riempito le piazze e non potevamo non contribuire, nonostante la stanchezza e la rabbia per non aver visto ancora cambiamenti utili e concreti per far fronte alla crisi climatica”.

