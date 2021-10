La multinazionale bancaria accusata di maxi investimenti in combustibili fossili

(LaPresse) Azione di protesta di Fridays For Future davanti alla sede di JP Morgan in piazza Cordusio a Milano. Alcuni manifestanti hanno chiuso l’ingresso che porta agli uffici del colosso finanziario con nastro segnaletico e uno striscione in cui accusano Jp Morgan per gli investimenti in combustibili fossili, responsabili della distruzione dell’ambiente.

