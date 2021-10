La cerimonia a pochi giorni dal vertice sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite Cop26 a Glasgow

(LaPresse) Celebrità tra cui il cantante Ed Sheeran e Sir David Attenborough si sono uniti al principe William e alla principessa Kate all’Alexandra Palace di Londra per la cerimonia di premiazione del Earthshot Prize. La cerimonia a pochi giorni dal vertice sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite Cop26 a Glasgow, che inizierà il 31 ottobre. Il programma Earthshot ha lo scopo di trovare nuove idee e tecnologie in tutto il mondo per affrontare il cambiamento climatico e le sfide più urgenti della Terra.

