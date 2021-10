Migliaia di persone in piazza, moltissimi i giovani: "I governi affrontino l'emergenza"

Nel giorno in cui si è chiusa a Milano la la Pre-Cop26 – evento che anticipa la Cop26 di Glasgow in programma dal 31 ottobre al 12 novembre – migliaia di persone, perlopiù giovani, hanno sfilato nel capoluogo lombardo per il clima. “I governi affrontino l’emergenza”, l’invocazione dei giovani.

