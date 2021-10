Già migliaia gli attivisti per il clima in piazza

C’è anche Greta Thunberg al corteo partito questa mattina nel centro di Milano dei Fridays for Future. Già migliaia gli attivisti per il clima in piazza, tra loro anche Vanessa Nakate e Martina Comparelli, che giovedì hanno incontrato il premier Mario Draghi.

