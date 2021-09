L'attivista per il clima in una conferenza stampa lampo vicino al MiCo, dopo l'incontro con Draghi

(LaPresse) “Stiamo semplicemente vedendo tutto quello che abbiamo scomparire, senza che nessuno faccia niente per preservarlo. La cosa più antipatica è che non è colpa nostra”. Così Vanessa Nakate, una delle attiviste del clima che si trova a Milano per lo Youth4Climate e che oggi ha incontrato il premier Mario Draghi, dopo l’incontro, avvenuto insieme a Greta Thunberg e Martina Comparelli. In una conferenza stampa improvvisata Vanessa ha dichiarato: “L’Africa è responsabile solo del 3% delle emissioni globali ma sta affrontando l’impatto peggiore della crisi climatica. Quindi non possiamo preservare i nostri beni, le cose che i nostri antenati ci hanno lasciato. Sta scomparendo tutto”.

