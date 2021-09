L'iniziativa sul palazzo di vetro dal 22 al 24 settembre è in favore della biodiversità

(LaPresse) Nei giorni della 76esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Palazzo di Vetro si accende per sensibilizzare newyorchesi e leader politici sui rischi che minacciano i nostri oceani per l’inquinamento atmosferico e la crisi climatica. Per due giorni, dal 22 al 24 settembre, sulla facciata della sede dell’Onu verranno proiettati una serie di video dedicati all’ecosistema marino. L’iniziativa, fa parte del progetto “Interspecies assembly” commissionato dall’associazione No-profit Art 2030, e punta a evidenziare l’importanza della biodiversità.

