Bruciano gli Usa e la California ma anche la Siberia

Alcune immagini Fire Information for Resource Management System della Nasa mostrano l’emergenza incendi nel Mondo. Le immagini satellitari stanno facendo molto discutere e circolano in questi giorni nei quali è stato pubblicato anche il nuovo Ipcc report e in cui si parla dello stato del nostro Pianeta. Non solo California e Mediterraneo, anche la Siberia brucia e mette in allarme.

Le mappe satellitari fornite dalla Nasa possono anche essere selezionate per Paese: una sezione è dedicata all’emergenza negli Usa e in Canada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata